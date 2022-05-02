Беленов пропустит минимум три месяца из-за проблем с голеностопным суставом

Голкипер «Уфы» Александр Беленов выбыл из строя минимум на три месяца.

«У него большие проблемы с голеностопом, повреждены около 50% связок и два колена. Месяца три восстановления, это минимально. Будем понимать, нужно хирургическое вмешательство или нет», — заявил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ТАСС.

Голкипер покинул поле на 15-й минуте матча с «Химками» (1:1) в 27-м туре Тинькофф РПЛ, вместо него вышел Антон Чичкан.

Беленов получил травму после грубого подката защитника химчан Эльмира Набиуллина. Вратарь смог уйти за пределы поля лишь при помощи врачей. Набиуллин получил прямую красную карточку за фол.