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Главный тренер «Шерифа» Вернидуб назвал причины упадка в российском футболе

16:54
Юрий Вернидуб. Фото AFP
Юрий Вернидуб. Фото AFP
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Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб в интервью «СЭ» рассказал о главных проблемах российского футбола.

— Российский футбол сейчас переживает упадок. В чем причины?

— На мой взгляд, на вас давит лимит. Его нужно убирать. Давайте возьмем Англию. Сколько вчера англичан сыграло за «Челси» в Лиге чемпионов? Вот и весь ответ. О чем тут говорить? Думаю, рано или поздно вы придете к отмене лимита.

— С лимитом разобрались. А что еще не так?

— Завышенные зарплаты футболистов! Хотя не я об этом должен говорить и думать. Для этого есть руководители клубов, — сказал Вернидуб.

Действующий в данный момент в Тинькофф РПЛ лимит на легионеров по схеме «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.

Полностью интервью с Юрием Вернидубом читайте на сайте «СЭ»

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