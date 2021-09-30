Главный тренер «Шерифа» сравнил российский и украинский футбол

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб в интервью «СЭ» оценил российский и украинский футбол.

— А если сравнить российский и украинский футбол. Кто сильнее сейчас?

— Украина! У нас достаточно много молодых футболистов. В России их очень мало. Чемпионаты не буду сравнивать.

— Почему? Украина скоро может обойти Россию в рейтинге УЕФА.

— А смысл? У вас почти все бюджетные команды! На Украине нет бюджетных команд.

— И при этом вы еще можете нас обойти...

— Посмотрим. Но я, конечно, буду болеть за Украину. Я очень хочу, чтобы мы обошли Россию. Бюджет — это одно. Ты его получил и распилил. А когда есть хозяин, то все понимают, что человек считает каждую копейку. Все с этим считаются.

Россия идет на 10-м месте в рейтинге УЕФА, Украина — на 11-м.

Ранее, 28 сентября, «Шериф» выиграл у «Реала» (2:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

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