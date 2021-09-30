Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Главный тренер «Шерифа» сравнил российский и украинский футбол

16:34
Юрий Вернидуб. Фото AFP
Юрий Вернидуб. Фото AFP
Теги:

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб в интервью «СЭ» оценил российский и украинский футбол.

— А если сравнить российский и украинский футбол. Кто сильнее сейчас?

— Украина! У нас достаточно много молодых футболистов. В России их очень мало. Чемпионаты не буду сравнивать.

— Почему? Украина скоро может обойти Россию в рейтинге УЕФА.

— А смысл? У вас почти все бюджетные команды! На Украине нет бюджетных команд.

— И при этом вы еще можете нас обойти...

— Посмотрим. Но я, конечно, буду болеть за Украину. Я очень хочу, чтобы мы обошли Россию. Бюджет — это одно. Ты его получил и распилил. А когда есть хозяин, то все понимают, что человек считает каждую копейку. Все с этим считаются.

Россия идет на 10-м месте в рейтинге УЕФА, Украина — на 11-м.

Ранее, 28 сентября, «Шериф» выиграл у «Реала» (2:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Полностью интервью с Юрием Вернидубом читайте на сайте «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора Владислав Флегонтов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Главный тренер «Шерифа» Вернидуб назвал причины упадка в российском футболе
«Саша обращался на «вы», все делал четко и вовремя. Но случилось нарушение дисциплины». Забытый тренер Александра Емельяненко
Суперкубок для Ростова и наказание для мошенников. Бурная среда в нашем гандболе
Наши юниорки — чемпионки мира впервые за 28 лет. Это золотое поколение россиянок
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры