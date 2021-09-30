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Главный тренер «Шерифа» Вернидуб: «В России потеряли неплохого легионера в лице Тилля»

17:04
Себастьян Тилль. Фото Reuters
Себастьян Тилль. Фото Reuters
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Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб в интервью «СЭ» рассказал о полузащитнике молдавского клуба Себастьяне Тилле.

— Себастьян Тилль играл в России за «Тамбов», а сейчас забивает победный «Реалу». Почему вы зимой обратили внимание на этого парня?

— Было видно, что у него хорошая левая! Мы были рады его видеть. Да, вначале ему было тяжеловато у нас, но я видел, что Себастьян очень старательный парень. Потихоньку набрал кондиции и сейчас находится в прекрасной форме. Думаю, он сделал правильный выбор, что пришел к нам. Ты где-то в жизни теряешь, но потом это все вдвойне воздается.

— Можно сказать, что российские клубы потеряли неплохого иностранца?

— В принципе, да. Я знаю, что у него футбольная семья. Его два брата играют сейчас на Украине, в «Ворскле». У них очень хорошая пресса, — сказал Вернидуб .

Тилль выступал за «Тамбов» на правах аренды с 5 сентября 2020 года по 18 января 2021. За российский клуб он сыграл в 7 официальных матчах, в которых не отметился результативными действиями.

28 сентября люксембургский футболист стал автором победного гола в матче Лиги чемпионов «Реал» — «Шериф» (1:2).

Полностью интервью с Юрием Вернидубом читайте на сайте «СЭ»

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