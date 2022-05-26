Слуцкий заявил о нехватке футболистов у «Рубина» на финише РПЛ и сравнил свою команду с «Краснодаром»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил о нехватке футболистов в концовке сезона Тинькофф РПЛ.

— Мы ни в одной игре не использовали пять замен и близко, — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале Василия Уткина. — В решающей игре сезона, то есть с «Уфой», у нас первый на замену выходит Кузнецов 2003 года рождения, который никогда даже в ФНЛ не играл. Вторым выходит Мусаев, который получил серьезную травму колена в Красноярске и ни одной тренировки не провел, выходит с забинтованным коленом, потому что больше некому. Зотов от игры к игре играл на уколе, у Кучаева была травма перманентная задней поверхности бедра. Их осталось девять человек, они играют по 90 минут, выходят неподготовленные игроки, естественно, получают микроповреждения. Предыгровая тренировка с «Уралом» у нас четыре человека тренировалась из тех, кто на следующий день появился в стартовом составе. Это вообще не команда.

Теперь переходим к изменениям в заявке. Если сравниваем себя с «Краснодаром», то у нас осталось 12 игроков с опытом игры в премьер-лиге. При этом Игнатьев был травмирован с августа и не был готов играть. Бакаев пропустил все сборы, потому что у него была серьезная травма. Если убрать всех травмированных, то остается всего восемь игроков. Если говорить о возврате футболистов, которые появились, то это игроки 19-20 лет, у которых не было опыта игры в премьер-лиге. У Апшацева было только восемь матчей в ФНЛ, а у Тесленко — 23 матча в ФНЛ. Если мы возьмем заявку «Краснодара» с момента ухода легионеров, у них появился 21 новый футболист. Только вдумайтесь в это! У них идет заявка с командой ФНЛ. Мы остались с мальчиками, которые не играли даже в ФНЛ, а у «Краснодара» появлялись более взрослые игроки с опытом.

В последнем туре Тинькофф РПЛ «Рубин» дома проиграл «Уфе» (1:2) и напрямую вылетел в ФНЛ. Казанцы по итогам чемпионата набрали 29 очков после 30 матчей.