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Слуцкий заявил о нехватке футболистов у «Рубина» на финише РПЛ и сравнил свою команду с «Краснодаром»

Мария Куцубеева
,  
Екатерина Звенигородская
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил о нехватке футболистов в концовке сезона Тинькофф РПЛ.

— Мы ни в одной игре не использовали пять замен и близко, — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале Василия Уткина. — В решающей игре сезона, то есть с «Уфой», у нас первый на замену выходит Кузнецов 2003 года рождения, который никогда даже в ФНЛ не играл. Вторым выходит Мусаев, который получил серьезную травму колена в Красноярске и ни одной тренировки не провел, выходит с забинтованным коленом, потому что больше некому. Зотов от игры к игре играл на уколе, у Кучаева была травма перманентная задней поверхности бедра. Их осталось девять человек, они играют по 90 минут, выходят неподготовленные игроки, естественно, получают микроповреждения. Предыгровая тренировка с «Уралом» у нас четыре человека тренировалась из тех, кто на следующий день появился в стартовом составе. Это вообще не команда.

Теперь переходим к изменениям в заявке. Если сравниваем себя с «Краснодаром», то у нас осталось 12 игроков с опытом игры в премьер-лиге. При этом Игнатьев был травмирован с августа и не был готов играть. Бакаев пропустил все сборы, потому что у него была серьезная травма. Если убрать всех травмированных, то остается всего восемь игроков. Если говорить о возврате футболистов, которые появились, то это игроки 19-20 лет, у которых не было опыта игры в премьер-лиге. У Апшацева было только восемь матчей в ФНЛ, а у Тесленко — 23 матча в ФНЛ. Если мы возьмем заявку «Краснодара» с момента ухода легионеров, у них появился 21 новый футболист. Только вдумайтесь в это! У них идет заявка с командой ФНЛ. Мы остались с мальчиками, которые не играли даже в ФНЛ, а у «Краснодара» появлялись более взрослые игроки с опытом.

В последнем туре Тинькофф РПЛ «Рубин» дома проиграл «Уфе» (1:2) и напрямую вылетел в ФНЛ. Казанцы по итогам чемпионата набрали 29 очков после 30 матчей.

ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
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 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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 1 : 0
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