Леонид Слуцкий: «Сравнение «Рубина» и «Краснодара» неэтично»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что сравнивать казанскую команду и «Краснодар» неэтично.

— По «Краснодару» мы с вами определились, что это неэтичное сравнение просто потому, что там есть команда ФНЛ, гиперопытная, 21 игрок спокойно встал, наверное, ниже уровнем, но встал, но это команда.

— А как так получается, что сыгранная команда, но все-таки из ФНЛ приходит в премьер-лигу и дает такой результат?

— Я не готов сейчас про них говорить. Они молодцы. Но учитывая, что Краснодару разрешили дозаявить больше легионеров, у них и легионеров было больше, чем у нас. Они играли ключевые роли, — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Василия Уткина.

«Рубин» по итогам сезона РПЛ-2021/22 занял 15-е место, набрав 29 очков в 30 матчах. Команда напрямую вылетела в ФНЛ.