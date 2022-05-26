Слуцкий заявил, что «Рубин» был самым зависимым от легионеров клубом РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий привел пример, насколько казанский клуб зависим от легионеров.

— Первая таблица показывает, насколько каждый клуб зависит от легионеров, — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале Василия Уткина. — Каждый по-разному относится к легионерам. В таблице видно, что «Рубин» был самым зависимым от легионеров. Их было семь в стартовом составе. «Краснодар» меньше зависел, «Ростов» минимально зависел от легионеров. «Рубин» — самая зависимая команда от легионеров.

Если смотрим на вторую таблицу, где говорим о количестве игроков, которые ушли и сколько они сыграли, то «Рубин» опять лидирует. Потом идут «Краснодар», «Ростов». Тут тоже видно, что мы больше зависели от легионеров, нежели другие клубы. С «Ростовом» разница очень существенная.

Следующая таблица показывает процент от возможного количества времени, где мы видим, что легионеры — железные игроки состава. Если бы они были здоровы, то играли бы всегда в старте. Больше того, ушедшие игроки составляют 82 процента голевых передач и забитых мячей. Остальные игроки составляют всего 18 процентов. Например, если убрать Агаларова из «Уфы», то забивать будет некому. Если он уйдет из команды, то забивать будет некому. Вдумайтесь, когда уходит один игрок, уже тяжело.

Также Слуцкий назвал три фактора, почему из «Рубина» уехало большое количество легионеров. В сезоне-2021/22 «Рубин» занял 15-е место в Тинькофф РПЛ, набрал 29 очков. Казанцы вылетели в ФНЛ.