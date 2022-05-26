Слуцкий назвал три фактора, почему из «Рубина» уехало большое количество легионеров

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему казанский клуб потерял большое количество легионеров в весенней части чемпионата России-2021/22. Иностранные игроки покинули команду после разрешения ФИФА приостанавливать контракты.

— Три фактора, которые влияли на отъезд игроков, при том что им официально разрешили уехать по ходу сезона — такого никогда не было, — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале Василия Уткина. — Первое — национальность. Понятно, что больше всего оставлялись или Южная Америка, или Африка. В том числе у нас остался Тальби — игрок сборной Туниса. Люди из этих стран относятся проще к геополитической ситуации. Все остальные ребята у нас были европейцы или Ин Бом — южнокореец. Уверен, что бразильцы, которые играют в «Зените» или где-то еще, они не испытывали такого давления, как европейцы. Абильдгор остался, потому что он был травмирован, ему некуда было уйти.

Второй фактор — востребованность этих игроков: куда они решили уходить. Наши все игроки гипервостребованны, они все трудоустроились в достаточно качественных командах. Почему не ушел Абильдгор? Потому что был травмирован на момент принятия решения. Он прекрасно понимал, что должен был войти в общую группу в середине мая, никто бы его не взял, когда у тебя до конца сезона остался один тур. У него не было физической возможности куда-либо перейти. Я хотел включить его в протокол раньше времени, чтобы поддержать, он сказал, что этого делать нельзя, потому что в Дании четко отслеживают каждый шаг. Он уезжал на три недели домой, успокаивал родителей. Беспрецедентное давление.

Третья причина — деньги, — резюмировал Слуцкий. — Ты вряд ли уйдешь, если получаешь условные 3 миллиона евро, чтобы ты получал три месяца сумму в три-четыре раза меньше. Так как у нас очень адекватные зарплаты, все футболисты, которые у нас перешли, кто-то даже получает больше тех денег, которые он получал в «Рубине», кто столько же. То есть деньги никого не держали.

Напомним, в число футболистов-легионеров, с которыми были приостановлены контракты, вошли Филип Уремович (Хорватия, «Шеффилд Юнайтед», аренда), Силвие Бегич (Хорватия), Хван Ин Бом (Корея, «Сеул», аренда), Андерс Дрейер (Дания, «Мидтьюлланн», аренда), Сеяд Хакшабанович (Черногория, «Юргорден», аренда), также разорвал соглашение Хвича Кварацхелия (Грузия, «Динамо» Батуми). В команде Слуцкого остались только Оливер Абильгор (Дания) и Монтассар Тальби (Тунис).