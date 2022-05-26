Слуцкий объяснил, почему Кварацхелия покинул «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему полузащитник Хвича Кварацхелия среди других иностранцев покинул казанский клуб. Футболист и казанцы разорвали соглашение после разрашения ФИФА для легионеров РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.

— Часто задают вопрос, почему из «Рубина» ушли, — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале Василия Уткина, отвечая на вопрос о том, почему не сыграли его личные отношения. — Почему не остались помочь? Потому что у них были такие жизненные обстоятельства, когда помощь кому-либо была не в приоритете. Никто не придет мне никогда помочь, если я предложу зарплату в 10 раз меньше, если где-то предложат больше. Это вопрос профессионализма. У нас прекрасные отношения со всеми, кто ушел. Но это другое. Когда речь идет о человеческих катаклизмах, это не работает. Хвичу каждый день хейтили, было давление на него и на его семью. Оказывалось нереальное давление на всех.

— Неужели Хвиче в «Батуми» платили в 10 раз больше?

— Я говорю как вариант, но если вы спрашиваете конкретно про Хвичу, то я готов рассказать конкретно по каждому историю. Хвича — когда тебя каждый день хейтят, когда каждый день у тебя в окно летят камни, когда у тебя у папы разбили машину и каждый день идет невероятное давление — наверное, ты уедешь. Хакшабанович, Дрейер? Та же самая ситуация. Тебе каждый день звонят родители, ежедневно звонят из посольств, на тебя оказывается нереальное давление на родине, тебя парафинят в каждой программе.

— Пишут про Бегича, который приостановил контракт, но в итоге остался без клуба.

— Он без клуба. Там личная история. У него папа во времена всех балканских событий лишился ноги, сильно пострадал. Это семейная история. Бегич звонил и извинялся. Это индивидуальная, семейная история. Отец костьми лег, чтобы он не возвращался обратно.

«Рубин» занял 15-е место с 29 очками в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/22 и вылетел в ФНЛ.