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Слуцкий объяснил, почему Кварацхелия покинул «Рубин»

Екатерина Звенигородская
,  
Мария Куцубеева
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему полузащитник Хвича Кварацхелия среди других иностранцев покинул казанский клуб. Футболист и казанцы разорвали соглашение после разрашения ФИФА для легионеров РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.

— Часто задают вопрос, почему из «Рубина» ушли, — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале Василия Уткина, отвечая на вопрос о том, почему не сыграли его личные отношения. — Почему не остались помочь? Потому что у них были такие жизненные обстоятельства, когда помощь кому-либо была не в приоритете. Никто не придет мне никогда помочь, если я предложу зарплату в 10 раз меньше, если где-то предложат больше. Это вопрос профессионализма. У нас прекрасные отношения со всеми, кто ушел. Но это другое. Когда речь идет о человеческих катаклизмах, это не работает. Хвичу каждый день хейтили, было давление на него и на его семью. Оказывалось нереальное давление на всех.

— Неужели Хвиче в «Батуми» платили в 10 раз больше?

— Я говорю как вариант, но если вы спрашиваете конкретно про Хвичу, то я готов рассказать конкретно по каждому историю. Хвича — когда тебя каждый день хейтят, когда каждый день у тебя в окно летят камни, когда у тебя у папы разбили машину и каждый день идет невероятное давление — наверное, ты уедешь. Хакшабанович, Дрейер? Та же самая ситуация. Тебе каждый день звонят родители, ежедневно звонят из посольств, на тебя оказывается нереальное давление на родине, тебя парафинят в каждой программе.

— Пишут про Бегича, который приостановил контракт, но в итоге остался без клуба.

— Он без клуба. Там личная история. У него папа во времена всех балканских событий лишился ноги, сильно пострадал. Это семейная история. Бегич звонил и извинялся. Это индивидуальная, семейная история. Отец костьми лег, чтобы он не возвращался обратно.

«Рубин» занял 15-е место с 29 очками в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/22 и вылетел в ФНЛ.

Хвича Кварацхелия
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

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Сочи

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Ростов

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П
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Далер Кузяев

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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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