Силкин считает, что Федотов может стать достойной заменой Шварцу в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал слухи о том, что наставник «Сочи» Владимир Федотов может сменить Сандро Шварца в московской команде.

«Федотов — достойная замена Шварцу. Он показал это по полной программе. Сейчас информации много, и неизвестно, насколько она правдоподобна. Понятно, что менять хорошее на неизвестное — это всегда большой риск. Но для «Динамо», если бы пришел Федотов, было бы очень хорошо», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что «Динамо» заинтересовано в подписании контракта с Федотовым в случае ухода из команды Шварца.

«Сочи» под руководством Федотова занял второе место в турнирной таблице РПЛ с 56 очками. «Динамо» заняло третье место в чемпионате России (53 очка).