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Силкин считает, что Федотов может стать достойной заменой Шварцу в «Динамо»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал слухи о том, что наставник «Сочи» Владимир Федотов может сменить Сандро Шварца в московской команде.

«Федотов — достойная замена Шварцу. Он показал это по полной программе. Сейчас информации много, и неизвестно, насколько она правдоподобна. Понятно, что менять хорошее на неизвестное — это всегда большой риск. Но для «Динамо», если бы пришел Федотов, было бы очень хорошо», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что «Динамо» заинтересовано в подписании контракта с Федотовым в случае ухода из команды Шварца.

«Сочи» под руководством Федотова занял второе место в турнирной таблице РПЛ с 56 очками. «Динамо» заняло третье место в чемпионате России (53 очка).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4706983-silkin-schitaet-chto-fedotov-mozhet-stat-dostojnoj-zamenoj-shvarcu-v-dinamo.html
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
Сандро Шварц
1
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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