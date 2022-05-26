Слуцкий заявил, что ему ближе сторона Дзюбы в споре с Геничем

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о деталях спора комментатора Константина Генича и нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Пари было заключено на праздновании 50-летия специалиста о числе голов форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в сезоне РПЛ-2021/22.

«Я не был свидетелем, я был именинником, — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Василия Уткина. — Было пари или нет, я не знаю. У меня своя есть оценка этой ситуации. Ситуация очень простая — у каждого из них своя правда. У Кости своя правда, он хотел из этой истории сделать большую, публичную и интересную историю. Он живет в своем мире, где ему это интересно. А Дзюба видит эту историю по-другому. Когда они спорили, Сергеев не был его партнером. Артем не мог предположить, что будет с ним конкурировать, когда этот спор реализуется. Это другая история. У Генича есть свое видение ситуации, а у Дзюбы — свое. Каждый вправе видеть так, как он видит. Мне как человеку, который находится внутри футбольных процессов, ближе сторона Дзюбы, но и Костю я понимаю».

По словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что Сергеев не сможет забить восемь мячей в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ. Когда экс-футболист «Крыльев» достиг этой отметки после зимнего перехода в «Зенит», комментатор предложил Дзюбе выйти на игру в майке с призывом к «Спартаку» разбанить тележурналиста. Зенитовец критично высказался о журналисте из-за разглашения частного разговора после чемпионского матча-2022, а тот ответил ему в телеэфире.