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Слуцкий заявил, что ему ближе сторона Дзюбы в споре с Геничем

Екатерина Звенигородская
,  
Мария Куцубеева
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба и Константин Генич.
Фото «СЭ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о деталях спора комментатора Константина Генича и нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Пари было заключено на праздновании 50-летия специалиста о числе голов форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в сезоне РПЛ-2021/22.

«Я не был свидетелем, я был именинником, — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Василия Уткина. — Было пари или нет, я не знаю. У меня своя есть оценка этой ситуации. Ситуация очень простая — у каждого из них своя правда. У Кости своя правда, он хотел из этой истории сделать большую, публичную и интересную историю. Он живет в своем мире, где ему это интересно. А Дзюба видит эту историю по-другому. Когда они спорили, Сергеев не был его партнером. Артем не мог предположить, что будет с ним конкурировать, когда этот спор реализуется. Это другая история. У Генича есть свое видение ситуации, а у Дзюбы — свое. Каждый вправе видеть так, как он видит. Мне как человеку, который находится внутри футбольных процессов, ближе сторона Дзюбы, но и Костю я понимаю».

По словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что Сергеев не сможет забить восемь мячей в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ. Когда экс-футболист «Крыльев» достиг этой отметки после зимнего перехода в «Зенит», комментатор предложил Дзюбе выйти на игру в майке с призывом к «Спартаку» разбанить тележурналиста. Зенитовец критично высказался о журналисте из-за разглашения частного разговора после чемпионского матча-2022, а тот ответил ему в телеэфире.

Артем Дзюба
Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Константин Генич
Леонид Слуцкий
телевидение
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

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Сочи

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Горан Чаушич

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