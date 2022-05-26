Слуцкий ради «Рубина» отказался от серьезного варианта за границей

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что ради казанского клуба отказался от предложения иностранного клуба.

— Как вы себе ответили на вопрос, что остаетесь работать в ФНЛ?

— У меня даже не было сомнений на этот счет, — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Василия Уткина. — Это вопрос чести. Я могу рассказать историю. Когда начали уходить футболисты, агент мне нашел очень серьезный зарубежный вариант. Когда я сказал, что не пойду, он орал мне в трубку, что я идиот, дебил, придурок, как так можно. Это гипербола. Я сказал, что нет — перевал Дятлова.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место, набрав 29 очков. Казанцы напрямую вылетели в ФНЛ.