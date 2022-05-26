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Слуцкий ради «Рубина» отказался от серьезного варианта за границей

Мария Куцубеева
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что ради казанского клуба отказался от предложения иностранного клуба.

— Как вы себе ответили на вопрос, что остаетесь работать в ФНЛ?

— У меня даже не было сомнений на этот счет, — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Василия Уткина. — Это вопрос чести. Я могу рассказать историю. Когда начали уходить футболисты, агент мне нашел очень серьезный зарубежный вариант. Когда я сказал, что не пойду, он орал мне в трубку, что я идиот, дебил, придурок, как так можно. Это гипербола. Я сказал, что нет — перевал Дятлова.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место, набрав 29 очков. Казанцы напрямую вылетели в ФНЛ.

ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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 0 : 1
21.05 17:00
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
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Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Горан Чаушич

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 23 1 4
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