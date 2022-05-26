Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал хайпом ложный комментарий нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на федеральном спортивном канале. Звонок форварду был сделан из студии программы «Есть тема!», но на вопросы ответил не он.

«Накопил обид на журналистов за сезон? Конечно! — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Василия Уткина. — Нет, не так, я не поднакопил обид. Я считаю, что, если ты публичен, ты должен нести ответственность за информацию, которую даешь. Например, инсайды. Я же прихожу с фактурой, пытаюсь говорить о вещах, которые произошли. Сегодня вся спортивная журналистика построена на хайпе, инсайдах. Когда федеральный канал звонит Артему Дзюбе, а это не Артем Дзюба, слышно же по голосу. Человек же мог сказать все что угодно. Например, что собирается убить пятерых. И все бы об этом говорили».

Во время прямого эфира ведущий программы «Есть тема!» Антон Анисимов якобы позвонил на номер Дзюбы и задал два вопроса о дальнейшей карьере игрока. Позже выяснилось, что голос в трубке на самом деле принадлежал другому человеку.