Слуцкий — о хайпе в СМИ: «Федеральный канал звонит Дзюбе, а это не Артем, слышно по голосу»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал хайпом ложный комментарий нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на федеральном спортивном канале. Звонок форварду был сделан из студии программы «Есть тема!», но на вопросы ответил не он.
«Накопил обид на журналистов за сезон? Конечно! — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Василия Уткина. — Нет, не так, я не поднакопил обид. Я считаю, что, если ты публичен, ты должен нести ответственность за информацию, которую даешь. Например, инсайды. Я же прихожу с фактурой, пытаюсь говорить о вещах, которые произошли. Сегодня вся спортивная журналистика построена на хайпе, инсайдах. Когда федеральный канал звонит Артему Дзюбе, а это не Артем Дзюба, слышно же по голосу. Человек же мог сказать все что угодно. Например, что собирается убить пятерых. И все бы об этом говорили».
Во время прямого эфира ведущий программы «Есть тема!» Антон Анисимов якобы позвонил на номер Дзюбы и задал два вопроса о дальнейшей карьере игрока. Позже выяснилось, что голос в трубке на самом деле принадлежал другому человеку.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0