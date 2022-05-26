Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:34

Слуцкий — о хайпе в СМИ: «Федеральный канал звонит Дзюбе, а это не Артем, слышно по голосу»

Леонид Слуцкий назвал хайпом звонок ненастоящему Артеме Дзюбе
Мария Куцубеева
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал хайпом ложный комментарий нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на федеральном спортивном канале. Звонок форварду был сделан из студии программы «Есть тема!», но на вопросы ответил не он.

«Накопил обид на журналистов за сезон? Конечно! — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Василия Уткина. — Нет, не так, я не поднакопил обид. Я считаю, что, если ты публичен, ты должен нести ответственность за информацию, которую даешь. Например, инсайды. Я же прихожу с фактурой, пытаюсь говорить о вещах, которые произошли. Сегодня вся спортивная журналистика построена на хайпе, инсайдах. Когда федеральный канал звонит Артему Дзюбе, а это не Артем Дзюба, слышно же по голосу. Человек же мог сказать все что угодно. Например, что собирается убить пятерых. И все бы об этом говорили».

Во время прямого эфира ведущий программы «Есть тема!» Антон Анисимов якобы позвонил на номер Дзюбы и задал два вопроса о дальнейшей карьере игрока. Позже выяснилось, что голос в трубке на самом деле принадлежал другому человеку.

Артем Дзюба
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
телевидение
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как избавиться от мешков под глазами?
Матч жизни для Ваноли, Бакаева и Федуна. Кого уберут, если «Спартак» проиграет в финале Кубка России
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Слуцкий заявил, что ему ближе сторона Дзюбы в споре с Геничем
Силкин считает, что Федотов может стать достойной заменой Шварцу в «Динамо»
Слуцкий: «Хвиче звонили папа и агент и говорили: «Ты посиди, мы тебя точно продадим»
Стало известно, почему Сергей Карасев не судит стыки
Слуцкий — о незабитом пенальти Лисаковича: «Он сам не может объяснить, что это было, но это не психологический момент»
Лантратова вызвали на заседание КДК РФС после инцидента с болбоем в Хабаровске
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силкин считает, что Федотов может стать достойной заменой Шварцу в «Динамо»

Слуцкий заявил, что ему ближе сторона Дзюбы в споре с Геничем
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости