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Сегодня, 15:33

Вратарь «Рубина» Медведев вернулся в «Ростов»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Никита Медведев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ростов» объявил о трансфере вратаря «Рубина» Никиты Медведева.

27-летний россиянин подписал контракт с ростовчанами по схеме «2+1».

Медведев перешел в «Ростов» на правах свободного агента. «Рубин» расторг соглашение с футболистом по обоюдному согласию сторон. Игрок выступал за казанцев с августа 2020 года.

Медведев уже играл за «Ростов» с февраля 2016 года по июль 2017 года. В составе команды он установил рекорд по продолжительности сухой серии в РПЛ: в сезоне-2016/17 голкипер не пропускал на протяжении 952 минут.

Источник: https://t.me/fcrostov_official/9144
Никита Медведев
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