Слуцкий рассказал об отношении к мемам в свой адрес

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об отношении к троллингу после вылета в ФНЛ.

— Что вы сейчас чувствуете? Год назад вы добились хорошего результата, вы обошли почти все разговорные программы, есть прекрасные клубные медиа. Сейчас все ваши песни и пляски используются для большого количества мемов?

— Мне абсолютно безразлично, — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале Василия Уткина. — Вообще не понимаю взаимосвязь ситуации, когда мы выпускаем новогодние клипы или когда мы два года назад в межсезонье играем в этот футбол и после этого проводим прекрасный период. Эти 11 туров, которые мы прошли, мы прошли вообще по графику первой тройки. При чем здесь одно и другое?

— Ну как, после этого возникают мемы, что Леонид Слуцкий вылетел в лучшую лигу мира.

— Мне правда абсолютно все равно. Я давно понимаю, что таков мир. Мне всегда прилетало, и когда в ЦСКА на КВН ходил. А какая разница, что тебе прилетит? После неудачного матча, сезона или чего-то еще тебе все равно прилетит. Все, что ты наживал в эту жизнь, тебе будет прилетать. Мне абсолютно все равно.

«Рубин» занял 15-е место с 29 очками в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2021/22 и вылетел в ФНЛ.