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Сегодня, 18:15

Канчельскис назвал «издевательством над футболом» возможное расширение чемпионата мира до 64 команд

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном расширении чемпионата мира до 64 команд в 2030 году.

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«Вы что, издеваетесь? Давайте 100 команд тогда сделаем. Зачем 64? Пусть будет 100. Ну они просто издеваются над футболом и футболистами. Какой игрок выдержит такой марафон? Ребята, хватит издеваться уже над футболом, прекратите изобретать велосипед. Смотрю на это, и мне смешно. Хотел бы я, чтобы эти чиновники все потренировались в двухразовом режиме. Я бы посмотрел тогда на них. А я посижу там, с другой стороны, на их месте», — сказал Канчельскис «СЭ».

20 июля президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес заявил, что в чемпионате мира-2030 примут участие 64 команды. На ЧМ-2026 впервые в истории сыграли 48 сборных. С 1998 по 2022 год в чемпионатах мира участвовало по 32 команды.

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