Камерунский игрок «Спартака» Ву на русском оценил победу над «Рубином»: «Все друг за друга!»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву прокомментировал «СЭ» на русском языке победу над «Рубином» (2:1) в матче 29-го тура чемпионата России.

«Мы играли против хорошей командой. И делали хорошо, все друг за друга. Победили, я очень рад!» — сказал Ву «СЭ».

«Спартак» набрал 51 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые за один тур до конца чемпионата-2025/26 отстают от «Локомотива» на 2 очка.

В последнем туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».

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