Главный тренер «Рубина» Артига провел тренировку с микрофоном

Пресс-служба «Рубина» опубликовала видео, где главный тренер Франк Артига провел тренировку с микрофоном.

«Рубин» продолжает готовиться ко второй части сезона чемпионата России на тренировочном сборе в Турции. 20 февраля команда проведет закрытый контрольный матч против «Оренбурга».

«Рубин» ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ — 23 очка в 18 турах. Во время перерыва команду возглавил испанец Артига, сменивший в казанском клубе Рашида Рахимова.