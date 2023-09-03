Карпин — о сезоне «Ростова»: «Катастрофа. Какая игра, такой и результат»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в матче 7-го тура РПЛ.

«Нам надо задуматься о том, почему мы провели абсолютно два разных тайма. Во втором тайме на игру повлияли не только замены, но и прибавилась интенсивность и агрессивность. На данный момент нет ни одного игрока, кем бы я был доволен. Вопросы по судейству? Даже если они у меня есть, то какой смысл об этом говорить. Что-то поменяется?

Какую оценку поставлю команде по итогам семи туров? Катастрофа. Какая игра, такой и результат. У меня есть понимание, почему все это происходит. Потому что одни и те же люди, которые подумали и не поверили, что они могут бороться на верху», — приводит слова Карпина пресс-служба клуба.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков в 7 турах. Команда одержала 2 победы, 1 раз сыграла вничью и 4 матча проиграла.