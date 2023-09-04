ЦСКА не будет обращаться в ЭСК по поводу судейства в матче с «Зенитом»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился мнением о судействе в матче 7-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Мы не будем обращаться в ЭСК, потому что давно внутри сформулировали позицию — обращаться будем только в крайних случаях, когда есть необходимость не просто в рамках беллетристики и ничего не определяющих с точки зрения результата команды обсуждений поднять шум, а когда есть реальная необходимость защитить своего игрока, как это было в случаях со «Спартаком» и «Ахматом». Когда это делается просто, чтобы поспорить, мы не считаем нужным клубу такой подход.

Но, действительно, возникла непонятная ситуация, когда боковой арбитр поднял флажок и показал, что мяч ушел от игрока Зенита и должен быть удар от ворот. Это видел Игорь Владимирович Акинфеев и многие другие игроки, но Павел Кукуян показал в этот же момент на угловой, и он сразу был разыгран, хотя лайнсмен показывал в тот же момент совершенно другое решение, и последовала неразбериха. Как говорят, бригада успела между собой поспорить и далее на поле, во время матча и после, но увы, по итогу данная проблема из-за дискоммуникации стала нашей. Как сказал в раздевалке Владимир Валентинович, это футбол», — приводит слова Брейдо РИА «Новости».

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.

В восьмом туре ЦСКА на своем поле примет «Крылья Советов». Игра пройдет 16 сентября. «Зенит» на день позже в гостях встретится с «Рубином».