Керк считает, что «Локомотив» может стать чемпионом России в сезоне-2022/23

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк ответил на вопрос, останется ли он в России и сможет ли команда выиграть чемпионат России.

«Останусь ли я в России? Каждый день все меняется. У меня постоянно спрашивают об этом, но я до сих пор здесь.

«Может ли «Локомотив» стать чемпионом? Конечно! Почему нет? Все возможно. Мы сделаем все для этого», — сказал Керк.

«Локомотив» с двумя очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.