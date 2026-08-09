Диас о дубле Гарибяна в ворота «Зенита»: «Он заслужил эти два гола, они повлияют на выбор состава»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас поделился впечатлением от дубля нападающего Артура Гарибяна в ворота «Зенита» (2:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Он молодец, молодой парень, наш воспитанник. У него немножко меньше опыта, чем у Вани Тимошенко и Сиссоко, но он растет каждый день, мы видим его старания. Он заслужил эти два гола, думаю, они повлияют на выбор состава», — сказал Диас на послематчевом флеш-интервью.

Гарибян стал вторым футболистом в истории, оформившим дубль на «Газпром Арене» за команду, которая только поднялась в РПЛ из Первой лиги.

Для «Родины» победа над «Зенитом» стала первой в РПЛ, команда набрала 3 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 6 очками занимает первую позицию.

В следующем туре «Родина» на своем поле сыграет с «Акроном», а петербуржцы дома сыграют с московским «Динамо».