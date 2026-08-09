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9 августа, 20:09

Диас о дубле Гарибяна в ворота «Зенита»: «Он заслужил эти два гола, они повлияют на выбор состава»

Сергей Филин

Главный тренер «Родины» Хуан Диас поделился впечатлением от дубля нападающего Артура Гарибяна в ворота «Зенита» (2:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Он молодец, молодой парень, наш воспитанник. У него немножко меньше опыта, чем у Вани Тимошенко и Сиссоко, но он растет каждый день, мы видим его старания. Он заслужил эти два гола, думаю, они повлияют на выбор состава», — сказал Диас на послематчевом флеш-интервью.

Гарибян стал вторым футболистом в истории, оформившим дубль на «Газпром Арене» за команду, которая только поднялась в РПЛ из Первой лиги.

Для «Родины» победа над «Зенитом» стала первой в РПЛ, команда набрала 3 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 6 очками занимает первую позицию.

В следующем туре «Родина» на своем поле сыграет с «Акроном», а петербуржцы дома сыграют с московским «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
09 августа, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
Родина

Источник: matchtv.ru
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Футбол
ФК Зенит
ФК Родина
Хуан Диас
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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