«Спартак» — «Краснодар»: Батчи вывел гостей вперед

«Краснодар» вышел вперед в матче против «Спартака» в 3-м туре РПЛ — 2:1.

На 11-й минуте забил Жоау Батчи.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.