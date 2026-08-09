«Спартак» — «Краснодар»: Оласа сравнял счет

«Краснодар» сравнял счет в матче против «Спартака» в 3-м туре РПЛ — 1:1.

На 5-й минуте отличился Лукас Оласа.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.