У голкипера «Ростова» Ятимов случилась потеря памяти после травмы в матче с «Факелом»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что голкипер команды Рустам Ятимов пережил потерю памяти после травмы головы в игре с «Факелом» (2:0) в 25-м туре РПЛ.

В одном из эпизодов Ятимов ударился головой об газон во время падения. Он получил черепно-мозговую травму.

— После матча с «Факелом» у Ятимова была полная потеря памяти, — начал Кафанов. — Дня через три он все вспомнил. Сейчас играет нормально.

— Он ничего не помнил три дня?

— Первые дни — вообще ничего. Помнит, как зовут, где находился, как приехал в больницу и как приехал в Воронеж — не помнил.