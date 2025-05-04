Футбол
4 мая, 22:20

У голкипера «Ростова» Ятимов случилась потеря памяти после травмы в матче с «Факелом»

Константин Белов
Корреспондент

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что голкипер команды Рустам Ятимов пережил потерю памяти после травмы головы в игре с «Факелом» (2:0) в 25-м туре РПЛ.

В одном из эпизодов Ятимов ударился головой об газон во время падения. Он получил черепно-мозговую травму.

— После матча с «Факелом» у Ятимова была полная потеря памяти, — начал Кафанов. — Дня через три он все вспомнил. Сейчас играет нормально.

— Он ничего не помнил три дня?

— Первые дни — вообще ничего. Помнит, как зовут, где находился, как приехал в больницу и как приехал в Воронеж — не помнил.

  • rac135

    «У голкипера «Ростова» Ятимов случилась...» «МОЯ ТВОЯ НЕ ПОНИМАЙ»?))) Явно, что в СЭ корректорами работают выходцы из Средней Азии) Интересно на каком языке в ближайшем будущем будет выходить газетёнка?(

    05.05.2025

  • Прожарка свиней

    -Как кассу брали помнишь? -Помню... -А то, что деньги нам должен? -Не помню... -Так не бывает, тут-помню, тут-непомню.

    05.05.2025

  • Олег Кн.

    Кафанов уже старый маразматик. Нафига такие вещи выкладывать? Получается, что травма серьёзная была. Тем более голова. Дали бы парню отдохнуть, восстановиться нормально. Нет вы его опять в бой, с риском для здоровья. 7-8 место, не выше не ниже, разницы никакой.Так нахрена?

    04.05.2025

  • Роман72

    Судя по заголовку фамилия Ятимов не склоняется, а в тексте - наоборот,склоняется

    04.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

