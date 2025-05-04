У голкипера «Ростова» Ятимов случилась потеря памяти после травмы в матче с «Факелом»
Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что голкипер команды Рустам Ятимов пережил потерю памяти после травмы головы в игре с «Факелом» (2:0) в 25-м туре РПЛ.
В одном из эпизодов Ятимов ударился головой об газон во время падения. Он получил черепно-мозговую травму.
— После матча с «Факелом» у Ятимова была полная потеря памяти, — начал Кафанов. — Дня через три он все вспомнил. Сейчас играет нормально.
— Он ничего не помнил три дня?
— Первые дни — вообще ничего. Помнит, как зовут, где находился, как приехал в больницу и как приехал в Воронеж — не помнил.
