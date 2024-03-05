Деограсия — о жизни в Оренбурге: «Люди очень дружелюбные. Мне нравится»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о жизни в России.

— Что вы думаете об Оренбурге?

— Это маленький город, не такой большой, как Москва, но люди очень дружелюбные. Они очень хорошо ко мне относятся, и мне комфортно. По правде говоря, мне здесь нравится.

Контракт Деограсии с «Оренбургом» рассчитан до конца текущего сезона. Соглашение будет продлено при условии сохранения места в РПЛ.