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Сегодня, 19:14

ESPN: Месси начнет матч с Иорданией на скамейке запасных

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси начнет матч группового турнира ЧМ-2026 против сборной Иордании на скамейке запасных, сообщает ESPN.

По данным источника, главный тренер южноамериканцев Лионель Скалони хочет дать отдых капитану команды. Отмечается, что Лаутаро Мартинес и Хулиан Альварес могут начать игру в стартовом составе.

Матч Иордания — Аргентина пройдет 28 июня в 5.00 мск. Месси является лидером гонки бомбардиров ЧМ-2026 с пятью голами.

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Аргентина досрочно вышла в плей-офф — у сборной шесть очков после двух матчей в группе J. Австрия и Алжир набрали по три очка, у Иордании — ноль очков.

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