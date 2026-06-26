ESPN: Месси начнет матч с Иорданией на скамейке запасных

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси начнет матч группового турнира ЧМ-2026 против сборной Иордании на скамейке запасных, сообщает ESPN.

По данным источника, главный тренер южноамериканцев Лионель Скалони хочет дать отдых капитану команды. Отмечается, что Лаутаро Мартинес и Хулиан Альварес могут начать игру в стартовом составе.

Матч Иордания — Аргентина пройдет 28 июня в 5.00 мск. Месси является лидером гонки бомбардиров ЧМ-2026 с пятью голами.

Аргентина досрочно вышла в плей-офф — у сборной шесть очков после двух матчей в группе J. Австрия и Алжир набрали по три очка, у Иордании — ноль очков.