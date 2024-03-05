Дочь Сальникова: «Папе предлагал контракт «Интер». Но в советское время это было невозможно»

Юлия Сальникова, известная в прошлом советская теннисистка, дочь знаменитого футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса, в интервью «СЭ» рассказала о предложении, которое было у ее отца.

— Какой-нибудь его подарок из-за границы запомнился?

— Он привозил совершенно потрясающие заколки из Франции. Например, из гребня черепахи. Мы приходили в школу, и учеба в нашем классе приостанавливалась — все девочки подходили, смотрели.

— Зависть какая-то была?

— Не знаю, могла ли она быть. Мы были какие-то совсем другие. Занимались спортом, которым в нашем классе никто больше не занимался. Пропадали из-за соревнований, плохо учились. Одноклассницы нас даже жалели. Сначала давали списывать, потом перестали, потому что это переходило всякие рамки. Так что у них были смешанные чувства.

Папе, кстати, предлагал контракт «Интер». На очень хороших условиях. Но, естественно, не сложилось — в советское время говорить об этом было несерьезно. Всю свою жизнь папа говорил, о чем мечтал: «Хочу дом с лужайкой. Не хочу цветов, грядок, деревьев. И чтобы вы по этой лужайке бегали, а я мог постоять и побить по мячу». Если бы он подписал тот контракт, то реализовал эту мечту. А если знать его любовь к миру, то какая-то досада глубоко внутри у него наверняка сидела.