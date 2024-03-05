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5 марта, 10:40

Дочь Сальникова: «Папе предлагал контракт «Интер». Но в советское время это было невозможно»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Юлия Сальникова, известная в прошлом советская теннисистка, дочь знаменитого футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса, в интервью «СЭ» рассказала о предложении, которое было у ее отца.

— Какой-нибудь его подарок из-за границы запомнился?

— Он привозил совершенно потрясающие заколки из Франции. Например, из гребня черепахи. Мы приходили в школу, и учеба в нашем классе приостанавливалась — все девочки подходили, смотрели.

— Зависть какая-то была?

— Не знаю, могла ли она быть. Мы были какие-то совсем другие. Занимались спортом, которым в нашем классе никто больше не занимался. Пропадали из-за соревнований, плохо учились. Одноклассницы нас даже жалели. Сначала давали списывать, потом перестали, потому что это переходило всякие рамки. Так что у них были смешанные чувства.

Папе, кстати, предлагал контракт «Интер». На очень хороших условиях. Но, естественно, не сложилось — в советское время говорить об этом было несерьезно. Всю свою жизнь папа говорил, о чем мечтал: «Хочу дом с лужайкой. Не хочу цветов, грядок, деревьев. И чтобы вы по этой лужайке бегали, а я мог постоять и побить по мячу». Если бы он подписал тот контракт, то реализовал эту мечту. А если знать его любовь к миру, то какая-то досада глубоко внутри у него наверняка сидела.

Стефанос Циципас с&nbsp;мамой Юлией Сальниковой. «В Мельбурне Степа показал мне место, где его дедушка выиграл Олимпиаду». Интервью русской мамы теннисиста Циципаса

Сергей Сальников
ФК Интер (Интернационале)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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 14
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Спартак

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Локомотив

 6
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Динамо

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И К Ж
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Оренбург

 16 1 5
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