Педро рассказал, что быстро прошел адаптацию после перехода в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Педро поделился мнением об адаптации в России.

«Первые недели в «Зените»? Этот период я оцениваю очень круто, мне кажется, была хорошая, довольно быстрая адаптация. В самом начале я, конечно, почувствовал, что немного отличается и физика, и кондиции. Нужно было потратить некоторое время на то, чтобы набрать форму, но предсезонка прошла ударно.

Сейчас все замечательно, меня все очень тепло и хорошо приняли: и партнеры по команде, и тренерский штаб. Поэтому все с божьей помощью продолжаем», — цитирует игрока «РБ Спорт».

18-летний форвард присоединился к «Зениту» в январе этого года, перейдя из «Коринтианса» за 9 миллионов евро.