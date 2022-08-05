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Сегодня, 11:05

Циннбауэр: «Краснодар» очень опасен в переходе из обороны в атаку. Особенно обращаем внимание на Ионова»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Согласен, «Локомотив» не совсем удачно выступал в выездных матчах против «Краснодара». У нас будет разбор игры соперника. Не совсем точно знаем, сможет ли сыграть Манилов, Кордоба, какая будет схема. Нам надо отталкиваться от своей игры, как воплотить свой план действия.

Знаем, что «Краснодар» — техничная команда, у них большой процент владения мячом. Они очень опасны в переходе из обороны в атаку. Особенно обращаем внимание на Ионова. Он хорошо разгоняет атаки. Особое внимание нужно обратить на стандарты. Есть очень опасные игроки, которые могут пробить. Нужно не позволять создавать шансы в нашей штрафной. «Краснодар» стоит очень компактно во всех линиях. Поэтому иногда очень сложно взламывать такую оборону», — приводит слова Циннбауэра корреспондент «СЭ».

Матч «Краснодар» — «Локомотив» пройдет 6 августа и начнется в 20:00 мск. После трех туров у краснодарцев 4 очка, московский клуб набрал 2 очка.

ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
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