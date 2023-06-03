Галактионов о шансах против «Зенита» в следующем сезоне: «Все зависит от подготовки»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о победе над «Торпедо» (3:1) в матче 30-го тура РПЛ.

— Почему сегодня белая форма?

— Мы очень много матчей играли в белой форме. Поэтому решили не менять традицию, — сказал Галактионов на пресс-конференции.

— Двойная замена была запланирована?

— Она была запланирована. Вопрос к временному отрезку. Игроки, которые выходят делают результативные действия. У Максима и Наира были желтые карточки. Поэтому мы приняли решение их поменять. Мы также хотели дать Фассону возможность сыграть после длительного отсутствия. Чтобы он почувствовал вкус игры.

— Какие планы на летний перерыв?

— Все сборы пройдут в Москве. Летом очень жарко. Проводить выезды нецелесообразно. 18-го числа медкомиссия. 19-го стартует сбор.

— Есть ли шансы также здорово провести следующий сезон и побороться с «Зенитом»?

— За определенный отрезок времени кубков и медалей не дают. Но ребята — большие молодцы. Мы доказали, что мы конкурентоспособны. Что касается следующего сезона, все зависит от нашей подготовки.

«Локомотив» набрал 45 очков и занял 8-е место в чемпионате России.