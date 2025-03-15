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Галактионов — о Пиняеве: «Сергей почувствовал дискомфорт в задней поверхности»

Алексей Михайлов

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал травму нападающего команды Сергея Пиняева в матче 21-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).

— Сергей почувствовал дискомфорт в задней поверхности, поэтому сделаем обследование, посмотрим, насколько серьезная степень. Я думаю, что, к сожалению для всех, участие в матчах сборной будет для него под вопросом. В ближайшие дни будет дополнительное обследование. Мы очень надеемся, что серьезной травмы удастся избежать.

Неправильная, на мой взгляд, формулировка, что он [Пиняев] — полузапасной. Понятно, что есть матчи, где он играет чуть лучше или чуть хуже. Была хорошая, здоровая конкуренция в лице Тикнизяна. Очевидно, что Сергей сейчас играет вдохновенно, на хороших эмоциях. Когда он находится в хорошей форме, то достаточно много делает продуктивной работы: обостряет, берет инициативу на себя. Дай Бог, чтобы он продолжал так и дальше.

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Михаил Галактионов
Сергей Пиняев
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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Пиняев: «Насколько серьезная травма? Посмотрим, пока рано говорить»

Галактионов: «По-разному складывались матчи после пауз, не надо делать на это привязку»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
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 7
П
Педро
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Маркиньос

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