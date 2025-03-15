Галактионов — о Пиняеве: «Сергей почувствовал дискомфорт в задней поверхности»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал травму нападающего команды Сергея Пиняева в матче 21-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).

— Сергей почувствовал дискомфорт в задней поверхности, поэтому сделаем обследование, посмотрим, насколько серьезная степень. Я думаю, что, к сожалению для всех, участие в матчах сборной будет для него под вопросом. В ближайшие дни будет дополнительное обследование. Мы очень надеемся, что серьезной травмы удастся избежать.

Неправильная, на мой взгляд, формулировка, что он [Пиняев] — полузапасной. Понятно, что есть матчи, где он играет чуть лучше или чуть хуже. Была хорошая, здоровая конкуренция в лице Тикнизяна. Очевидно, что Сергей сейчас играет вдохновенно, на хороших эмоциях. Когда он находится в хорошей форме, то достаточно много делает продуктивной работы: обостряет, берет инициативу на себя. Дай Бог, чтобы он продолжал так и дальше.