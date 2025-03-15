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Галактионов: «По-разному складывались матчи после пауз, не надо делать на это привязку»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как на команду повлияет пауза на матчи сборных.

— Как повлияет пауза?

— По-разному складывались эти матчи после пауз, не надо делать на это привязку. Посмотрим, как будет проходить подготовка. Есть ребята, которые выпадают по разным причинам, но цикл подготовки понятен.

— «Локомотив» называют базовым клубом сборной.

— Нам это очень приятно. Мы готовим на сегодняшний день российских спортсменов, нам это очень важно. Мы понимаем, что надо давать шанс развиваться российским игрокам. Если бы было финансирование, то закупали бы мы легионеров? Наверное, нет.

Во время мартовского учебно-тренировочного сбора пройдут BetBoom Матчи Сборной России — с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта). Обе встречи состоятся в Москве.

Александр Абустин

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Михаил Галактионов
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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