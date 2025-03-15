Галактионов: «По-разному складывались матчи после пауз, не надо делать на это привязку»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как на команду повлияет пауза на матчи сборных.

— Как повлияет пауза?

— По-разному складывались эти матчи после пауз, не надо делать на это привязку. Посмотрим, как будет проходить подготовка. Есть ребята, которые выпадают по разным причинам, но цикл подготовки понятен.

— «Локомотив» называют базовым клубом сборной.

— Нам это очень приятно. Мы готовим на сегодняшний день российских спортсменов, нам это очень важно. Мы понимаем, что надо давать шанс развиваться российским игрокам. Если бы было финансирование, то закупали бы мы легионеров? Наверное, нет.

Во время мартовского учебно-тренировочного сбора пройдут BetBoom Матчи Сборной России — с Гренадой (19 марта) и Замбией (25 марта). Обе встречи состоятся в Москве.

Александр Абустин