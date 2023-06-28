Галактионов об интересе к Зиньковскому: «Не очень корректно оценивать игрока другого клуба»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о полузащитнике «Спартака» Антоне Зиньковском.
— Зиньковский сказал, что он лично с вами знаком, и вы к ним положительно относитесь. Может ли он усилить команду?
— С моей стороны не очень корректно оценивать и говорить об игровых качествах игрока другого клуба. Тем более я связан контрактными обязательствами. Спортивный отдел работает над шорт-листом. Те игроки, которые представляют интерес, наверняка в нем есть. Есть определенное желание, а есть возможности. Иногда они могут не совпадать. Нам бессмысленно сейчас говорить о перспективах, качествах игроков, которые находятся в других командах, других клубах.
— Стоит ли нам ждать усиления?
— Я уже неоднократно говорил, должно много факторов сойтись. Мы должны точечно усилиться, усилиться с точки зрения шага вперед. Чтобы усиление определенного амплуа толкнуло команду вперед с точки зрения качества игры. Безусловно, это уровень нашей подготовленности. Сегодня мы это выполняем, работаем. Уверен, что мы дойдем в боевом состоянии к старту чемпионата. Трансферное окно в самом разгаре, время есть. Ждем информацию от нашего спортивного отдела, от руководителей.
Ранее Зиньковский прокомментировал возможный переход в состав «Локо.
В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 28 матчей в РПЛ, забив 3 гола и сделав 3 ассиста.
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11
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14
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15
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