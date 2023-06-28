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Сегодня, 12:35

Дуймович назвал, какие команды могут побороться с «Зенитом» в предстоящем сезоне РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший игрок «Динамо» Томислав Дуймович считает «Зенит» явным фаворитом предстоящего сезона РПЛ.

«Скорее всего, в следующем сезоне «Зенит» снова станет чемпионом — это стабильная команда, которая сохранила всех качественных легионеров, у них отличный коллектив. С ним могут бороться еще только пять команд — ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Краснодар» и «Ростов», — цитирует Дуймовича Sport24.

«Зенит» становится чемпионом России пятый год подряд.

Источник: Sport24
Томислав Дуймович
РПЛ
ФК Зенит
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
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