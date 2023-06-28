Дуймович назвал, какие команды могут побороться с «Зенитом» в предстоящем сезоне РПЛ

Бывший игрок «Динамо» Томислав Дуймович считает «Зенит» явным фаворитом предстоящего сезона РПЛ.

«Скорее всего, в следующем сезоне «Зенит» снова станет чемпионом — это стабильная команда, которая сохранила всех качественных легионеров, у них отличный коллектив. С ним могут бороться еще только пять команд — ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Краснодар» и «Ростов», — цитирует Дуймовича Sport24.

«Зенит» становится чемпионом России пятый год подряд.