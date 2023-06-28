Дуймович назвал, какие команды могут побороться с «Зенитом» в предстоящем сезоне РПЛ
Бывший игрок «Динамо» Томислав Дуймович считает «Зенит» явным фаворитом предстоящего сезона РПЛ.
«Скорее всего, в следующем сезоне «Зенит» снова станет чемпионом — это стабильная команда, которая сохранила всех качественных легионеров, у них отличный коллектив. С ним могут бороться еще только пять команд — ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Краснодар» и «Ростов», — цитирует Дуймовича Sport24.
«Зенит» становится чемпионом России пятый год подряд.
Источник: Sport24
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0
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|0
|0-0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
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|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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