Бывший тренер «Спартака» Чернышов назвал самого толстого игрока в российском футболе

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов заявил, что лишний вес повлиял на карьеру экс-полузащитника красно-белых Дмитрия Кудряшова.

«Ни когда я играл в «Спартаке», ни потом и, наверное, после моей тренерской работы в «Спартаке» ни у кого не было проблем с лишним весом, как у Димы Кудряшова. Можно ли его назвать самым толстым красно-белым? Я не припомню никого, кроме него. В «Спартаке» всегда серьезно относились к лишним килограммам и следили.

У Димы была генетическая предрасположенность к лишнему весу. Из-за этого его карьера сложилась не так ярко, хотя он очень талантливый игрок был. Отлично видел поле, раздавал передачи партнерам, точно бил по воротам. Лишний вес повлиял на продолжительность выступления на высоком уровне. Проводили обследования, выписывали диету ему. Возможно, он нарушал и ел запрещенные продукты. Все пытались помочь и бороться с полнотой. В современном футболе лишний вес недопустим. Только у нас в чемпионате возможно, что игрок приходит после отпуска с лишним весом. Выглядит как традиция. Пока раскачаешься, втянешься в процесс, неделя или две проходит. В современном футболе игрок должен возвращаться в отличном состоянии, чтобы завтра он мог уже играть», — приводит Legalbet слова Чернышова.

Дмитрий Кудряшов забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за «Спартак», а также забил 2 мяча в 27 играх за «Спартак-2». Также во время карьеры футболиста он выступал за «Луч-Энергию», «Шинник», «Нижний Новгород», «Муром», «Торпедо», «Анжи», «Крылья Советов», «Сатурн» и «Сент-Этьенн».