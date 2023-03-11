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Галактионов о победе над «Ахматом»: «То, что мы в меньшинстве играли дисциплинированно — это дорогого стоит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Ахматом» (1:0) в 19-м туре РПЛ.

— Это был очень трудный, тяжелый матч, особенно с учетом удалений. Мы постарались внести в игру определенные нюансы с точки зрения перестроения. Мы добавили на поле игроков, которым нужно было перекрывать зоны, через которые атаковал «Ахмат». Это тяжелейшие три очка с хорошей командой, которая прекрасно готова. Это волевая победа. То, что мы в меньшинстве играли дисциплинированно, духовито, характерно, играли все вместе — это дорогого стоит. Поэтому эта победа очень важная, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

— Будет ли проведена беседа с Ненаховым и Магкеевым после их удаления?

— У нас есть дисциплинарные и игровые карточки, будем анализировать эти нюансы. То, что у нас минус два игрока перед следующим туром, это не очень хорошо. У нас вернется Дима Баринов, есть и другие футболисты, которые конкурируют, у них тоже появится шанс.

— Есть ли какие-то вопросы по удалениям? Или же все по делу?

— Мне сложно сказать по горячим следам. Надо посмотреть видеозапись. Единственное, что мы настраивали Ненахова, чтобы он не получил вторую желтую карточку. Но необязательный фол в средней линии привел к удалению. С этой точки зрения надо еще раз проговорить, чтобы убрать ненужные нарушения и у нашей штрафной, и в средней линии, потому что мы получаем необязательные карточки.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 19 матчах. Команда выиграла второй матч подряд.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/galaktionov-after-akhmat/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Владимир Писарский

Крылья Советов

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
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Локомотив

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