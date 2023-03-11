Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на поведение главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля после завершения матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2). Испанский специалист попытался подойти к судье, но его увели с поля.

«Слава и деньги кружат голову всем, а тем более, такому человеку как Абаскаль. Это эмоции, ничего страшного. Абаскаля подняли высоко, поэтому он так и ведет себя. Другое дело, что это эмоции связанные с судейскими ошибками в одну и другую сторону», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» после матча с «Факелом» располагается на 2-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 40 очков за 19 матчей. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 5 очков, при этом у питерской команды есть матч в запасе.