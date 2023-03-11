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Галактионов начал, как Семин, Коусейру, Билич и Николич

Кирилл Бурдаков
Статистик
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20-й главный тренер «Локомотива» в российской истории Михаил Галактионов выиграл два первых матча в новой должности в чемпионате страны. Красно-зеленые под руководством 38-летнего специалиста последовательно справились с «Ростовом» (3:1) и «Ахматом» (1:0). Ранее без потерь работу с железнодорожниками начинали Юрий Семин, Жозе Коусейру, Славе Билич и Марко Николич. Кстати, с трех побед подряд не стартовал в «Локо» ни один специалист.

Тренеры «Локомотива», которые выиграли первые два матча в чемпионате России

Тренер

Дата

Соперник

Голы

Юрий Семин

03.04.1992

Океан (д) — 2:1

Рычков, Подпалый — Гарин

10.04.1992

Динамо Ст (д) — 3:0

Киселев, Подпалый, Кузьмичев

Жозе Коусейру

24.07.2011

Амкар (д) — 4:0

Лоськов, Глушаков, Сычев, Минченков

31.07.2011

Ростов (г) — 3:0

Лоськов, Сычев, Тарасов

Славен Билич

20.07.2012

Мордовия (г) — 3:2

Торбинский, Оздоев, Чорлука — Панченко, Осипов

28.07.2012

Крылья Советов (д) — 2:0

Павлюченко, Кайседо

Марко Николич

21.06.2020

Оренбург (д) — 1:0

Ал.Миранчук

27.06.2020

Рубин (г) — 2:0

Ал.Миранчук-2

Михаил Галактионов

04.03.2023

Ростов (г) — 3:1

Дзюба-3 — Комличенко

11.03.2023

Ахмат (г) — 1:0

Пиняев
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ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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