Галактионов начал, как Семин, Коусейру, Билич и Николич

20-й главный тренер «Локомотива» в российской истории Михаил Галактионов выиграл два первых матча в новой должности в чемпионате страны. Красно-зеленые под руководством 38-летнего специалиста последовательно справились с «Ростовом» (3:1) и «Ахматом» (1:0). Ранее без потерь работу с железнодорожниками начинали Юрий Семин, Жозе Коусейру, Славе Билич и Марко Николич. Кстати, с трех побед подряд не стартовал в «Локо» ни один специалист.

Тренеры «Локомотива», которые выиграли первые два матча в чемпионате России