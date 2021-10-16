Гисдоль — после первого матча в РПЛ: «Игра оставила позитивное послевкусие»
Новый главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоля после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:2) поделился своими эмоциями. Для немецкого специалиста эта игра стала первой в РПЛ.
«Это была необузданная и дикая игра со стороны обеих команды, — отметил Гисдоля в эфире «Матч Премьер. — Моя команда была очень смелая, поэтому мы пропустили очень много контратак. Особенно в первом тайме мы растранжирили все наши голевые моменты. В любом случае, когда команда проигрывает 0:2, а затем заканчивает 2:2, то остается позитивное послевкусие».
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