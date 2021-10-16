Хван Ин Бом: «Рубин» потерял концентрацию на последней минуте игры с «Локомотивом». Должны были побеждать"
Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом прокомментировал ничью с «Локомотивом» (2:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.
«Мы потеряли концентрацию на последней минуте. Мы должны были побеждать в этой игре. Действовали лучше, играли лучше, но случилась потеря концентрации. Нужно принять этот результат и двигаться дальше», — сказал в эфире «Матч Премьер» Ин Бом.
На 90+3-й минуте встречи при счете 2:1 в пользу «Рубина» полузащитник железнодорожников Рифат Жемалетдинов сравнял счет ударом из-за пределов штрафной казанцев.
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