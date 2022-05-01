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Сегодня, 16:23

«Спартак» стал последним клубом, одержавшим волевую победу в чемпионате-2021/22

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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«Спартак» дома в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ победил «Крылья Советов» (2:1), уступая по итогам первого тайма со счетом 0:1.

Красно-белые стали последней командой, которой удалось добиться волевого успеха.

«Спартак» набрал семь очков после того, как уступал в счете. Меньше — у «Урала», «Уфы», ЦСКА, «Крыльев», «Нижнего Новгорода» и «Ахмата».

Лучше всех переламывать ход матча получается у «Локомотива», который набрал в неудачно складывающихся встречах 19 очков.

Набранные очки после того, как уступали в счете в сезоне-2021/22

Команда

Игры*

Победы

Ничьи

Очки

Локомотив

16

5

4

19

Краснодар

14

3

3

12

Химки

16

3

3

12

Рубин

20

3

3

12

Ростов

16

3

2

11

Зенит

6

3

1

10

Сочи

12

3

1

10

Динамо

12

2

3

9

Арсенал

19

2

2

8

Спартак

16

1

4

7

Урал

16

1

3

6

Уфа

16

1

3

6

ЦСКА

10

1

2

5

Крылья Советов

14

1

2

5

Нижний Новгород

15

1

2

5

Ахмат

15

1

0

3

* Матчи, в которых уступали в счете.

«Крылья Советов» — одна из самых безвольных команд премьер-лиги.

Самарцы вместе с «Химками» позволили соперникам набрать по 14 очков в матчах, по ходу которых вели в счете. По 12 баллов отдали соперникам «Ахмат» и ЦСКА.

Лучше всего на сохранение счета играют «Краснодар» (12 побед и 2 ничьи) и «Урал» (6 побед, 3 ничьи).

Очки соперников после того, как команда вела в счете

Команда

Игры*

Победы соперника

Ничьи

Очки соперника

Химки

12

4

2

14

Крылья Советов

17

4

2

14

Ахмат

14

4

0

12

ЦСКА

20

3

3

12

Рубин

13

3

2

11

Ростов

16

2

5

11

Нижний Новгород

11

3

1

10

Арсенал

9

2

2

8

Уфа

10

1

5

8

Локомотив

15

2

2

8

Сочи

18

2

1

7

Динамо

19

2

1

7

Зенит

23

1

4

7

Спартак

13

1

3

6

Урал

9

0

3

3

Краснодар

14

0

2

2

* Матчи, в которых вели в счете.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
3
4
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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