«Спартак» стал последним клубом, одержавшим волевую победу в чемпионате-2021/22
«Спартак» дома в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ победил «Крылья Советов» (2:1), уступая по итогам первого тайма со счетом 0:1.
Красно-белые стали последней командой, которой удалось добиться волевого успеха.
«Спартак» набрал семь очков после того, как уступал в счете. Меньше — у «Урала», «Уфы», ЦСКА, «Крыльев», «Нижнего Новгорода» и «Ахмата».
Лучше всех переламывать ход матча получается у «Локомотива», который набрал в неудачно складывающихся встречах 19 очков.
Набранные очки после того, как уступали в счете в сезоне-2021/22
|
Команда
|
Игры*
|
Победы
|
Ничьи
|
Очки
|
Локомотив
|
16
|
5
|
4
|
19
|
Краснодар
|
14
|
3
|
3
|
12
|
Химки
|
16
|
3
|
3
|
12
|
Рубин
|
20
|
3
|
3
|
12
|
Ростов
|
16
|
3
|
2
|
11
|
Зенит
|
6
|
3
|
1
|
10
|
Сочи
|
12
|
3
|
1
|
10
|
Динамо
|
12
|
2
|
3
|
9
|
Арсенал
|
19
|
2
|
2
|
8
|
Спартак
|
16
|
1
|
4
|
7
|
Урал
|
16
|
1
|
3
|
6
|
Уфа
|
16
|
1
|
3
|
6
|
ЦСКА
|
10
|
1
|
2
|
5
|
Крылья Советов
|
14
|
1
|
2
|
5
|
Нижний Новгород
|
15
|
1
|
2
|
5
|
Ахмат
|
15
|
1
|
0
|
3
* Матчи, в которых уступали в счете.
«Крылья Советов» — одна из самых безвольных команд премьер-лиги.
Самарцы вместе с «Химками» позволили соперникам набрать по 14 очков в матчах, по ходу которых вели в счете. По 12 баллов отдали соперникам «Ахмат» и ЦСКА.
Лучше всего на сохранение счета играют «Краснодар» (12 побед и 2 ничьи) и «Урал» (6 побед, 3 ничьи).
Очки соперников после того, как команда вела в счете
|
Команда
|
Игры*
|
Победы соперника
|
Ничьи
|
Очки соперника
|
Химки
|
12
|
4
|
2
|
14
|
Крылья Советов
|
17
|
4
|
2
|
14
|
Ахмат
|
14
|
4
|
0
|
12
|
ЦСКА
|
20
|
3
|
3
|
12
|
Рубин
|
13
|
3
|
2
|
11
|
Ростов
|
16
|
2
|
5
|
11
|
Нижний Новгород
|
11
|
3
|
1
|
10
|
Арсенал
|
9
|
2
|
2
|
8
|
Уфа
|
10
|
1
|
5
|
8
|
Локомотив
|
15
|
2
|
2
|
8
|
Сочи
|
18
|
2
|
1
|
7
|
Динамо
|
19
|
2
|
1
|
7
|
Зенит
|
23
|
1
|
4
|
7
|
Спартак
|
13
|
1
|
3
|
6
|
Урал
|
9
|
0
|
3
|
3
|
Краснодар
|
14
|
0
|
2
|
2
* Матчи, в которых вели в счете.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
10
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0