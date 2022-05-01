«Спартак» стал последним клубом, одержавшим волевую победу в чемпионате-2021/22

«Спартак» дома в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ победил «Крылья Советов» (2:1), уступая по итогам первого тайма со счетом 0:1.

Красно-белые стали последней командой, которой удалось добиться волевого успеха.

«Спартак» набрал семь очков после того, как уступал в счете. Меньше — у «Урала», «Уфы», ЦСКА, «Крыльев», «Нижнего Новгорода» и «Ахмата».

Лучше всех переламывать ход матча получается у «Локомотива», который набрал в неудачно складывающихся встречах 19 очков.

Набранные очки после того, как уступали в счете в сезоне-2021/22

Команда Игры* Победы Ничьи Очки Локомотив 16 5 4 19 Краснодар 14 3 3 12 Химки 16 3 3 12 Рубин 20 3 3 12 Ростов 16 3 2 11 Зенит 6 3 1 10 Сочи 12 3 1 10 Динамо 12 2 3 9 Арсенал 19 2 2 8 Спартак 16 1 4 7 Урал 16 1 3 6 Уфа 16 1 3 6 ЦСКА 10 1 2 5 Крылья Советов 14 1 2 5 Нижний Новгород 15 1 2 5 Ахмат 15 1 0 3

* Матчи, в которых уступали в счете.

«Крылья Советов» — одна из самых безвольных команд премьер-лиги.

Самарцы вместе с «Химками» позволили соперникам набрать по 14 очков в матчах, по ходу которых вели в счете. По 12 баллов отдали соперникам «Ахмат» и ЦСКА.

Лучше всего на сохранение счета играют «Краснодар» (12 побед и 2 ничьи) и «Урал» (6 побед, 3 ничьи).

Очки соперников после того, как команда вела в счете

Команда Игры* Победы соперника Ничьи Очки соперника Химки 12 4 2 14 Крылья Советов 17 4 2 14 Ахмат 14 4 0 12 ЦСКА 20 3 3 12 Рубин 13 3 2 11 Ростов 16 2 5 11 Нижний Новгород 11 3 1 10 Арсенал 9 2 2 8 Уфа 10 1 5 8 Локомотив 15 2 2 8 Сочи 18 2 1 7 Динамо 19 2 1 7 Зенит 23 1 4 7 Спартак 13 1 3 6 Урал 9 0 3 3 Краснодар 14 0 2 2

* Матчи, в которых вели в счете.