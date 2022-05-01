Осинькин оценил игру Пруцева за «Спартак»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру полузащитника Данила Пруцева за «Спартак».

«Думал, что-то изменится после его выхода на замену с «Рубином». Он сыграл там хорошо, неплохо двигал мяч. У него всегда было желание играть, быть в центре событий. Но я не могу говорить «Спартаку» в какой стиль им играть. Он шел сюда бороться за место в составе, это надо доказывать на тренировках. Значит, надо было проявить себя ярче и сильнее. Не так просто выиграть борьбу за место в составе», — сказал Осинькин.

22-летний Пруцев перешел в «Спартак» в январе 2022 года из «Крыльев Советов». За это время он сыграл за красно-белых два матча в РПЛ и два в Кубке России, не отметившись в них результативными действиями.