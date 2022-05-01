Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:25

Осинькин оценил игру Пруцева за «Спартак»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру полузащитника Данила Пруцева за «Спартак».

«Думал, что-то изменится после его выхода на замену с «Рубином». Он сыграл там хорошо, неплохо двигал мяч. У него всегда было желание играть, быть в центре событий. Но я не могу говорить «Спартаку» в какой стиль им играть. Он шел сюда бороться за место в составе, это надо доказывать на тренировках. Значит, надо было проявить себя ярче и сильнее. Не так просто выиграть борьбу за место в составе», — сказал Осинькин.

22-летний Пруцев перешел в «Спартак» в январе 2022 года из «Крыльев Советов». За это время он сыграл за красно-белых два матча в РПЛ и два в Кубке России, не отметившись в них результативными действиями.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
Игорь Осинькин
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» избежит прямого вылета из РПЛ
Рекордсмен ФНЛ, поддерживал «Спартак», а теперь поссорил Дзюбу с Геничем и выиграл РПЛ. Кто такой Иван Сергеев, сменщик Азмуна в «Зените»
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
Литивнов: «Жиго сам сказал, что скорее всего, мяч попал в руку»
«Спартак» — «Крылья Советов»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ
«Нам нужно работать над психологией». Ваноли — о победе над «Крыльями Советов»
Литвинов: «В перерыве обсудили с командой: «Давайте уже выйдем, будем биться друг за друга»
«Ахмат» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 1 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Игнатов о том, что «Спартак» избежал прямого вылета из РПЛ: «Не думаем об этом. Задача — выигрывать каждый матч и победить в Кубке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Крыльев Советов» поздравил «Спартак» со 100-летием клуба

Экс-арбитр Николаев: «Спартаку» сегодня не к чему придраться в плане судейства»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости