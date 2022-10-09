Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

9 октября, 16:37

Тренер «Крыльев» Осинькин: «Глушенков — яркий игрок, сильный, он еще будет прогрессировать»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил игру нападающего Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

— Как оцените прогресс Пиняева?
— Он умеет играть в футбол. Он пропустил полтора месяца, ему надо было набрать форму. На сегодняшний день мы рассчитываем, что он может проводить на поле около 60 минут. Он играет интенсивно, сложно давать ему играть так активно 90 минут. В целом, у него есть прогресс. Это неудобный игрок для любого защитника. Надеюсь, он будет расти дальше.
— Как вам игра Глушенкова?
— Сложно его оценить. Это нестандартный футболист. Его индивидуальные действия бывают одними из самых ярких в команде. Он может разобраться так, что не поймешь, как это возможно. Но через секунду может потерять мяч в простой ситуации. Он ушел из «Спартака», он понимал, что не может пробиться там в состав. Ушел за игровой практикой. Но даже в «Крыльях Советов» ему не гарантируют ее. Он в обойме, играет. Это то, ради чего он пришел. Сейчас он уже более взрослый. Надо быть на поле цельным, чтобы тобой заинтересовались большие команды. Думаю, он еще будет прогрессировать. Это яркий игрок, сильный. У него будут голы, будут передачи. Он еще напомнит о себе лидерам чемпионата.

После 12 туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Максим Глушенков
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бойцы АСА устроили драку в прямом эфире на ТВ. Провокация ведущего или постановка?
Рублев vs Соперники по финалам — 4:0! Андрей почти обеспечил путевку на Итоговый
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ризван Уциев не сыграет в ближайших матчах из-за травмы плеча

Зарема Салихова — о результатах «Спартака»: «Мы оставили отличный багаж»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости