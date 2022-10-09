Ризван Уциев не сыграет в ближайших матчах из-за травмы плеча

Капитан «Ахмата» Ризван Уциев пропустит октябрьские игры команды. Футболист получил травму плеча в матче 11-го тура и сейчас проходит курс лечения.

«Желаем капитану скорейшего выздоровления и появления на пол», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В это сезоне 34-летний защитник принял участие в пяти матчах РПЛ.

Ранее Уциев признался, что раздумывал над завершением карьеры, когда у него была череда травм.