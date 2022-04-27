Осинькин прокомментировал отказ Глушенкова пожать руку судье Матюнину

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о действиях полузащитника клуба Максима Глушенкова после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:4). Глушенков демонстративно не стал пожимать руку арбитру Алексею Матюнину.

«Поступок Глушенкова после матча с непожатой рукой арбитру понять могу. И считаю, что в такой ситуации у нас команда достаточно дисциплинировано вела себя на поле. Два удаления, совершенно никак не связаны с дисциплинарными моментами. Это совершенно ошибочные или, как у Бейла, случайные моменты. Поведение ребят было вполне достойным.

Арбитров нашей прошлой встречи вызвали на полиграф? Такие решения в компетенции соответствующих органов», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

Ранее экспертно-судейская комиссия при президенте РФС выявила две ошибки Матюнина: ошибочно назначенный пенальти и ошибочно засчитанный гол в ворота «Крыльев» на 42-й и 50-й минутах соответственно. Решение ЭСК было принято единогласно.

Позже стало известно, что арбитры Матюнин и Шадыханов (работал на ВАР) вызваны на полиграф и могут быть отстранены на долгий срок.