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Осинькин прокомментировал отказ Глушенкова пожать руку судье Матюнину

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о действиях полузащитника клуба Максима Глушенкова после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:4). Глушенков демонстративно не стал пожимать руку арбитру Алексею Матюнину.

«Поступок Глушенкова после матча с непожатой рукой арбитру понять могу. И считаю, что в такой ситуации у нас команда достаточно дисциплинировано вела себя на поле. Два удаления, совершенно никак не связаны с дисциплинарными моментами. Это совершенно ошибочные или, как у Бейла, случайные моменты. Поведение ребят было вполне достойным.

Арбитров нашей прошлой встречи вызвали на полиграф? Такие решения в компетенции соответствующих органов», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

Ранее экспертно-судейская комиссия при президенте РФС выявила две ошибки Матюнина: ошибочно назначенный пенальти и ошибочно засчитанный гол в ворота «Крыльев» на 42-й и 50-й минутах соответственно. Решение ЭСК было принято единогласно.

Позже стало известно, что арбитры Матюнин и Шадыханов (работал на ВАР) вызваны на полиграф и могут быть отстранены на долгий срок.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4678691-glavnyj-trener-krylev-prokommentiroval-otkaz-glushenkova-pozhat-ruku-sude-matyuninu.html
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
Алексей Матюнин
Игорь Осинькин
Максим Глушенков
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
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 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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