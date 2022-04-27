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Сегодня, 20:47

Дзюба готовится к матчу против «Локомотива»

Форвард «Зенита» Дзюба готовится к матчу против «Локомотива»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий Артем Дзюба готовится к матчу 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» вместе с партнерами по команде.

Вчера «Зенит» почти весь день провел в дороге. Сине-бело-голубые вернулись в Санкт-Петербург из Краснодара — автобусом и самолетом.

Сегодня команда провела тренировку.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в субботу, 30 апреля. Начало — в 19.30 (мск).

Дзюба пропустил игру 26-го тура против «Краснодара» (3:1) из-за мышечного повреждения.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Динамо

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
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