Форвард «Зенита» Дзюба готовится к матчу против «Локомотива»

Нападающий Артем Дзюба готовится к матчу 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» вместе с партнерами по команде.

Вчера «Зенит» почти весь день провел в дороге. Сине-бело-голубые вернулись в Санкт-Петербург из Краснодара — автобусом и самолетом.

Сегодня команда провела тренировку.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в субботу, 30 апреля. Начало — в 19.30 (мск).

Дзюба пропустил игру 26-го тура против «Краснодара» (3:1) из-за мышечного повреждения.