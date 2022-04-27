Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решение Джано Ананидзе завершить карьеру.

«Мне очень жаль, что он завершил карьеру. Джано — великий футболист, большой талант, но прежде всего серьезный профессионал и великий человек, возможно, он добился меньшего успеха, чем заслуживает! Я искренне желаю ему всего наилучшего в его новой карьере!» — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

По информации «СЭ», бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе в ближайшее время объявит о завершении карьеры.

Хронические травмы и постоянные рецидивы не позволяют 29-летнему грузину выступать на высоком уровне.

Ананидзе выступал за «Спартак» в период с 2007 по 2020 год с перерывом на сезон-2013/14, когда он играл за «Ростов» на правах аренды, а также на сезон-2019/20, когда его арендовали «Крылья Советов».