Роман Широков назвал «Байер» хорошим вариантом для Сердара Азмуна

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о переходе форварда сине-бело-голубых Сердара Азмуна в «Байер» с лета 2022 года.

«Для Азмуна «Байер» — хороший вариант. Это хороший чемпионат и команда. Андрей Лунев играет за этот клуб. Думаю, он поможет Сердару адаптироваться. Если у игроков питерского клуба есть предложения из европейских команд, значит, им нужны эти игроки. Сохранится ли у него мотивация играть за «Зенит»? Почему нет», — сказал Широков «СЭ».

22 января 27-летний иранец заключил соглашение с «Байером» до 2027 года.

В этом сезоне в 21 матче во всех турнирах Азмун забил десять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт нападающего с «Зенитом» истекает по окончании сезона.