Мусаев перед матчем с ЦСКА: «Особого разговора с Кордобой не было, потому что его удаления в прошлом матче тоже не было»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Есть ли ощущение, что противостояние «Краснодара» и ЦСКА становится суперпринципиальным? Для нас это большой матч, как и с любой другой московской командой, или с «Зенитом». Чего-то личного или принципиального нет. Был ли особый разговор с Кордобой, который удалился в матче первого круга? Разговора не было, потому что и удаления в прошлом матче тоже не было. Уверен на сто процентов, ни одного игрока в РПЛ бы не удалили за это, Кордоба ничего не сделал. Разговаривать не о чем. Наоборот, говорили о судействе: в прошлом матче со «Спартаком» Левников удалил у нас двоих футболистов, а мы не должны давать повода для таких удалений.

А так, я согласен — играют чемпион и обладатель Кубка, это придает матчу красочную афишу. Ждем с нетерпением, обычно в таких матчах футболисты проявляют себя с лучшей стороны. Постараемся отдать все силы на поле. Есть ли давление? Давление — это нормально, с ним нужно справляться. Нужно выйти и хорошо сделать свою работу», — сказал в эфире «Матч Премьер» Мусаев.

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 7 декабря и начнется в 19.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками, ЦСКА идет третьим с 37 очками. Лидером является «Зенит» (39 очков), который уже провел свой матч в 18-м туре чемпионата России.