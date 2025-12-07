Мусаев перед матчем с ЦСКА: «Особого разговора с Кордобой не было, потому что его удаления в прошлом матче тоже не было»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ против ЦСКА.
«Есть ли ощущение, что противостояние «Краснодара» и ЦСКА становится суперпринципиальным? Для нас это большой матч, как и с любой другой московской командой, или с «Зенитом». Чего-то личного или принципиального нет. Был ли особый разговор с Кордобой, который удалился в матче первого круга? Разговора не было, потому что и удаления в прошлом матче тоже не было. Уверен на сто процентов, ни одного игрока в РПЛ бы не удалили за это, Кордоба ничего не сделал. Разговаривать не о чем. Наоборот, говорили о судействе: в прошлом матче со «Спартаком» Левников удалил у нас двоих футболистов, а мы не должны давать повода для таких удалений.
А так, я согласен — играют чемпион и обладатель Кубка, это придает матчу красочную афишу. Ждем с нетерпением, обычно в таких матчах футболисты проявляют себя с лучшей стороны. Постараемся отдать все силы на поле. Есть ли давление? Давление — это нормально, с ним нужно справляться. Нужно выйти и хорошо сделать свою работу», — сказал в эфире «Матч Премьер» Мусаев.
Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 7 декабря и начнется в 19.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками, ЦСКА идет третьим с 37 очками. Лидером является «Зенит» (39 очков), который уже провел свой матч в 18-м туре чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1