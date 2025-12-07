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Мусаев перед матчем с ЦСКА: «Особого разговора с Кордобой не было, потому что его удаления в прошлом матче тоже не было»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Есть ли ощущение, что противостояние «Краснодара» и ЦСКА становится суперпринципиальным? Для нас это большой матч, как и с любой другой московской командой, или с «Зенитом». Чего-то личного или принципиального нет. Был ли особый разговор с Кордобой, который удалился в матче первого круга? Разговора не было, потому что и удаления в прошлом матче тоже не было. Уверен на сто процентов, ни одного игрока в РПЛ бы не удалили за это, Кордоба ничего не сделал. Разговаривать не о чем. Наоборот, говорили о судействе: в прошлом матче со «Спартаком» Левников удалил у нас двоих футболистов, а мы не должны давать повода для таких удалений.

А так, я согласен — играют чемпион и обладатель Кубка, это придает матчу красочную афишу. Ждем с нетерпением, обычно в таких матчах футболисты проявляют себя с лучшей стороны. Постараемся отдать все силы на поле. Есть ли давление? Давление — это нормально, с ним нужно справляться. Нужно выйти и хорошо сделать свою работу», — сказал в эфире «Матч Премьер» Мусаев.

Матч «Краснодар» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 7 декабря и начнется в 19.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками, ЦСКА идет третьим с 37 очками. Лидером является «Зенит» (39 очков), который уже провел свой матч в 18-м туре чемпионата России.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА: онлайн трансляция матча РПЛ 7&nbsp;декабря 2025 года.«Краснодар» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 18-й тур.
07 декабря 2025, 19:00. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
3:2
ЦСКА

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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